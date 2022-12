So verbrachte Tirol den ersten richtigen Schneetag

Winter ist gekommen, um zu bleiben

An den Temperaturen wird sich laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) vorerst nichts ändern. Auch am Sonntag bleibt es in Tirol demnach kalt mit Höchstwerten zwischen -4 und 1 Grad. Die Schneefälle dürften im Laufe des Tages dann nachlassen, bis der Himmel am Abend auch im Unterland aufklaren soll. Anfang der nächsten Woche erwarten uns dann zweistellige Minusgrade.