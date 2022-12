Tweet zu „Vorlieben“ des FPÖ-Chefs wurde teuer

500 Euro Spende an Verein für Obdachlose

Der Verhandlungssaal N 208 am Innsbrucker Landesgericht blieb am Freitag allerdings verschlossen. Der Grund: Der Verfasser des Tweets hat offenbar eingesehen, mit seinem Posting über das Ziel hinausgeschossen zu sein, und gab klein bei. „Er hat sich bei mir entschuldigt“, erklärt Abwerzger der „Krone“. Weiters muss der Unterländer die Prozesskosten tragen, auf Verlangen des FP-Obmanns eine Spende von 500 Euro an den Verein für Obdachlose leisten und sich auf seinem Twitteraccount öffentlich entschuldigen.