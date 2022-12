Ohne Kunstschnee kein Saisonstart in Vorarlberg

In einigen Skigebieten steht dem Schneevergnügen nichts im Weg

Während im Montafon und am Arlberg - die Gondel von Warth nach Lech ist in Betrieb - die Lifte zumindest teilweise in Betrieb sind, musste der Saisonstart am Sonnenkopf, dem Bödele und in Mellau wegen Schneemangels verschoben werden. Einige Wintersportler fuhren am Donnerstag von Mellau nach Damüls. Dort öffneten am Donnerstag ebenfalls die ersten Liftanlagen.