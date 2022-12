Klagenfurter Lokalbesitzer sperrt seine Gäste ein

Mit Fußtritt in die Freiheit

Daraufhin traten einige Gäste mit dem Fuß gegen die Glasscheibe, um aus dem Lokal zu kommen. Das dürfte dem Wirt gar nicht gepasst haben und er geriet mit einer Frau in Streit. Dieser schaukelte sich so hoch, dass der 57-Jährige gegenüber der 32-Jährigen handgreiflich wurde.