„Krone“-Familie hilft Mutter und Kleinkind in Not

Der kleine Raum schließt an das Mini-„Wohnzimmer“ an, dem man ansieht, wie sehr sich die Mutter bemüht hat, es freundlich und heimelig zu gestalten. Alles ist sehr sauber. Neue Möbel, sagt sie bescheiden, würden sie nicht brauchen, „wir sind nicht anspruchsvoll“. Unser Blick fällt auf ein Kasterl, das mit Tixo zusammengeklebt ist. Auf die Tür, die verklebt schief in den Angeln hängt. Auf Fenster, an denen Wasser runter rinnt. Wir sind betroffen.