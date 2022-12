Tierwelt Herberstein: Aus Puma-Duo wird Puma-WG

Wir erinnern uns an den tragischen Fall von „Pele“: Der Puma, der illegal im Internet bestellt und dann in Deutschland in eine Holzkiste gepfercht aufgefunden wurde, war krank, verstört, abgemagert. Aber es gab ein Happy End für ihn - denn er lebt seit dem Sommer in einem Riesengehege in der Tierwelt Herberstein. Und hat mit „Missoula“ sogar eine Partnerin, mit der er blendend auskommt.