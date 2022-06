Aus Kiste gerettet: „Pele“ genießt das neue Leben

Eine Woche ist es schon her, dass der abgemagerte, in eine Holzkiste gepferchte Puma „Pele“ in der Tierwelt Herberstein angekommen ist - und es scheint ihm richtig gutzugehen! „Insgesamt hat er schon zehn Kilogramm zugenommen“, beschreibt es Sprecherin Karin Winkler. Was für ein Segen für das unterernährte Tier. Und damit genießt es auch weiter ein Verwöhnprogramm.