Teuerung legt Karriere von PS-Talent auf Eis

Immer mit dem ganz großen Ziel vor Augen einmal mit dem Motorsport sein Leben zu finanzieren, folgten etliche nationale und internationale Erfolge in unterschiedlichen Serien, ehe 2021 mit dem Junioren-Titel in der ADAC TCR Germany sein bisher größter Coup glückte. Als „Belohnung“ gab’s den Aufstieg in die ADAC GT4 und die Krönung zum besten Nachwuchsfahrer Österreichs! Ein Cockpit in einem Werksteam schien zum Greifen nahe. Zumal Gruber trotz Teamwechsels zum Saisonfinish als Gastfahrer in der DTM Trophy sein großes Talent noch einmal aufblitzen ließ.