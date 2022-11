„Unnötige Debatte“: Kaiser stichelt gegen Doskozil

„(...) Andere beschäftigen sich mit Umfragen und unnötigen Führungsdebatten, in Kärnten wird gearbeitet“, schrieb sein Pressesprecher Andreas Schäfermeier auf Twitter. So gehe „zielgerichtete, solidarische Politik. Auf Initiative von LH Kaiser wird treffsichere Unterstützung an jene ausbezahlt, die sie wirklich brauchen“, heißt es weiter. Schäfermeier hat einen Tweet von Kaiser geteilt, der angekündigt hat, den „Kärnten Bonus“ ab Jänner 2023 ein weiteres Mal auszahlen zu lassen. Zudem werde er erhöht, die Details würden gerade geklärt.