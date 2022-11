Doskozil stellt Parteichefin die Rute ins Fenster

Das hat schon „House of Cards“-Niveau, was sich in der SPÖ abspielt. Da liegt die Partei in sämtlichen Umfragen zwar an der Spitze, aber das ist Burgenlands Landeshauptmann nicht gut genug. Zuerst fordert Hans Peter Doskozil bei seinem Comeback-Interview in der „Krone“ am Sonntag eine klarere Asylpolitik, als sie seine Parteichefin Pamela Rendi-Wagner derzeit bietet.