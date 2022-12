Neuer Lkw-Kontrollplatz für mehr Sicherheit

Schon bald werden Lastwagen auf der Tauernautobahn (A10) wieder genau unter die Lupe genommen. Nach acht Monaten Bauzeit ist der neue Lkw-Kontrollplatz in Kuchl in Fahrtrichtung Süden fertig. Der Probebetrieb soll in den nächsten zwei Wochen starten. Die Baukosten: sieben Millionen Euro, 500.000 davon kommen vom Land. Dafür spielt die Kontrollstelle alle Stückl. Vom Vermessungs-Scan bis hin zu den neuesten Prüfständen. In Betrieb sein wird die Station künftig auch in der Nacht. Denn durch die Überdachung - die die Beamten vor allem vor Wind und Wetter schützt - wurde eine gute Beleuchtung geschaffen.