Zahlreiche Verletzte bei Crashs auf Tirols Straßen

Kurz nach 16.30 Uhr war der 79-Jährige mit seinem Pkw in Wattens auf der Innsbrucker Straße in westliche Richtung unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache auf der regennassen Fahrbahn die Kontrollen über den Wagen verlor, gegen eine Verkehrsinsel stieß, ein entgegenkommendes Fahrzeug streifte und schlussendlich frontal in das Fahrzeug einer 45-Jährigen krachte. Die Frau und ihr 51-jähriger Beifahrer wurden dabei erheblich verletzt. „Die beiden wurden von der Rettung ins Krankenhaus nach Hall gebracht“, heißt es seitens der Polizei. Die B171 musste während der Aufräumarbeiten für rund eineinhalb Stunden in beiden Richtungen gesperrt werden - der Verkehr wurde in dieser Zeit umgeleitet. „Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt“, so die Exekutive.