Tennengauer Vermieter vereitelte Scheck-Betrug

Anfangs wirkte alles seriös. Via Email trudelte bei Franz Klappacher eine lukrative Anfrage ein. Ein gewisser Hector Peterson – angeblich Kanadier – wollte sich vom 14. bis 28. Dezember in ein Halleiner Innenstadt-Appartement des Tennengauers einmieten. „Wir haben hin und her geschrieben, ich bin ihm preislich entgegen gekommen“, sagt der Vermieter.