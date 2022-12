Online-Dating: So funkt es bei den Tinder-Nutzern

Beim ersten Date verzichten junge Internetnutzer auf Partnersuche zunehmend auf Alkohol und treffen sich lieber zu kulturellen Aktivitäten oder draußen statt im Restaurant - diese Trends gehen aus der Jahresauswertung der Dating-App Tinder hervor. In den Profilen der Nutzer im Alter von 18 bis 25 Jahren haben demnach Erwähnungen wie „Picknick“, „Karaoke“ und „Museen“ als Wünsche für ihre Verabredungen zugenommen. Klassische Dinner-Dates in Restaurants und Alkohol sind dagegen out.