Bundeswehr erteilt wegen Tinder-Profil Verweis

Soldatin: Zweifel an mangelnden Führungsqualitäten „absurd“

Die Disziplinarmaßnahme wurde damit begründet, dass Biefang ihre Worte nicht so wählen dürfe, dass ihr Ansehen als Soldatin beschädigt werde. Diese sollten keinen Zweifel an der charakterlichen Integrität wecken. „Es ist absurd und unzulässig anzunehmen, mein Privatleben beschneide meine Führungsqualitäten“, erklärte die Soldatin dazu. Bisher scheiterte sie mit ihrer Beschwerde vor dem Truppendienstgericht und dem Bundesverwaltungsgericht. Jetzt will sie vor dem Bundesverfassungsgericht für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung kämpfen.