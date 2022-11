„Sexpertin“ Gerti Senger sieht bei Tinder rot

Auf ihrer „Couch“ haben schon viele Platz genommen, erzählt uns Gerti Senger, als wir sie vor der gut besuchten Buchpräsentation von „Lieben ist nichts für Feiglinge“ (Amalthea) in der Wiener Eden-Bar zum Interview treffen. „Einmal war ein ganz berühmter Mann aus Deutschland, ein sehr erfolgreicher, bei mir in der Praxis. Aber ich habe ihn gar nicht erkannt. So bin ich (lacht). Es bleibt für mich das Problem, das mir gegenübersitzt. Prominente sind auch nicht gehemmter oder distanzierter. Wenn man so zurückgeworfen auf seinen Schmerz ist, dann ist man nicht mehr prominent.“