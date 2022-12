Endlich darf Polizei eine Cyber-Cobra aufstellen

Es soll ein großer Schritt für die Exekutive werden – und polizeiliche Totalpleiten wie die auf der Internetplattform TikTok angekündigten Halloween-Randale in Linz verhindern: Die Spitze von Polizei und Innenministerium hat am Freitag in Wien die „größte Reform des Kriminaldienstes seit 20 Jahren“ vorgestellt. Es wird intern an vielen Schrauben gedreht.