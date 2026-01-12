Massive Kürzungen bei Konto für die Weiterbildung

Die neuen Richtlinien sind mit 1.1.2026 in Kraft getreten. Das führt dazu, dass Personen, die zwar 2025 eine geförderte Weiterbildung absolviert haben, aber ihren Förderantrag erst heuer einreichen, bereits von den Kürzungen betroffen sind. Das gilt auch für Kurse, die zwar 2025 begonnen haben, aber erst 2026 enden. „Die Arbeitnehmer:innen haben bei Kursbeginn mit der geltenden Förderung gerechnet und müssen sich darauf verlassen können. Hier so kurzfristig umzustellen, schwächt das Vertrauen in die Politik„, kritisiert AK-Präsident Stangl.