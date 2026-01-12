Fußgänger von Alko-Lenker angefahren und verletzt

Ein 21-jähriger einheimischer Autofahrer fuhr am Sonntag gegen 19.45 Uhr mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Ried in der Riedmark und übersah dabei einen 27-jährigen Fußgänger, welcher mit seiner Schwester zu Fuß unterwegs war. Die Schwester konnte noch auf den Fahrbahnrand ausweichen, wobei der 27-Jährige bei dem Versuch auszuweichen vom Auto des 21-Jährigen touchiert und unbestimmten Grades verletzt wurde.