„Zumindest zehn Zentimeter soll das Eis dick sein“

Nur drei Minuten Zeit

Doch teilweise ist die Eisdecke noch dünn, etwa dort, wo es Wassereinlässe gibt oder „Quellen aufgehen“. „Das Eis sollte zumindest zehn Zentimeter dick sein, damit es sicher trägt“, weiß Martin Eberl von der Wasserrettung Oberösterreich. Denn bricht das Eis, ist höchste Eile geboten. Nach spätestens drei Minuten lähmt die Kälte die Muskeln und man kann sich nicht mehr über Wasser halten. Und ohne Hilfe aus dem Eisloch zu kommen, ist schwierig.