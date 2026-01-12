Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorsicht auf Seen

„Zumindest zehn Zentimeter soll das Eis dick sein“

Oberösterreich
12.01.2026 10:00
Feuerwehrleute übten auf den Feldkirchener Badeseen die Bergung vom Eis
Feuerwehrleute übten auf den Feldkirchener Badeseen die Bergung vom Eis(Bild: FF Feldkirchen/D.)

Bis zum Freitag war das Eis teilweise glasklar, jetzt liegt auf vielen Seen und Teichen eine Schneeschicht. Die macht es nicht einfacher, die Eisdicke zu schätzen, und kann gefährliche, dünne Stellen „tarnen“. Feuerwehr, Linz AG und Wasserrettung mahnen zur Vorsicht auf Freieisflächen.

0 Kommentare

Mit Steckleitern, improvisierten Holzleitern und Profi-Eiserettern waren die Feuerwehrleute aus Feldkirchen/Donau in Oberösterreich zu den örtlichen Badeseen ausgerückt, um ihr Wissen in Sachen „Eisrettung“ aufzufrischen. Denn auf den zugefrorenen Seen tummeln sich bei Schönwetter jetzt Hunderte Eisläufer, Hockeyspieler, Stockschützen und Spaziergeher. „Ich kann mich die letzten zehn Jahre nicht mehr erinnern, dass die Seen so schön zugefroren waren“, freut sich ein einheimischer Stocksportler. 

Nur drei Minuten Zeit
Doch teilweise ist die Eisdecke noch dünn, etwa dort, wo es Wassereinlässe gibt oder „Quellen aufgehen“. „Das Eis sollte zumindest zehn Zentimeter dick sein, damit es sicher trägt“, weiß Martin Eberl von der Wasserrettung Oberösterreich. Denn bricht das Eis, ist höchste Eile geboten. Nach spätestens drei Minuten lähmt die Kälte die Muskeln und man kann sich nicht mehr über Wasser halten. Und ohne Hilfe aus dem Eisloch zu kommen, ist schwierig.

Neben Profi-Rettungssytemen gibt´s auch die hölzernen Leitern, die jetzt als Eisretter bei den ...
Neben Profi-Rettungssytemen gibt´s auch die hölzernen Leitern, die jetzt als Eisretter bei den Feldkirchner Badesee deponiert wurden(Bild: FF Feldkirchen/D.)
Steckleitern sind perfekt, um das Gewicht der Retter am Eis zu verteilen
Steckleitern sind perfekt, um das Gewicht der Retter am Eis zu verteilen(Bild: FF Feldkirchen/D.)

Eigenschutz ist entscheidend
„Der Eigenschutz bei der Rettung ist entscheidend“, heißt es bei der Feuerwehr Feldkirchen. Also nicht zum Eisloch hinlaufen, damit nicht noch ein Opfer im Wasser liegt: „Das Gewicht muss großflächig verteilt werden“, sagen die Fachleute. Das heißt, am besten auf eine Leiter legen oder diese zum Verunfallten hinschieben, damit er sich festhalten kann. Oder ein Seil hinwerfen. Bei den Feldkirchner Badeseen stehen jetzt rot-weiße-Holzleitern herum, die genau für solche Gefahrenmomente gedacht sind.

Lesen Sie auch:
Das wechselhafte Wetter sorgt für glatte Straßen, vereiste Stellen und rutschige Fahrbahnen, auf ...
Vorsicht vor Glatteis!
Warmfront bringt Regen und Sonne nach Österreich
11.01.2026
Übung in Wien beweist:
So schnell kann Eis zur tödlichen Falle werden
10.01.2026

„Eisstärke kann stark variieren“
Wenn‘s unter einer Gruppe knackt, sollten sich die Personen voneinander wegbewegen, aber nicht sprinten, um keinen unnötigen punktuellen Druck aufs Eis zu erzeugen. Die Linz AG – zu der der Pleschinger- und Pichlingersee gehört – mahnt, wie auch die Feuerwehrleute, zur Eigenverantwortung bei der Benutzung von Natureisflächen. Denn die Eisdicke auf den Seen wird nicht geprüft, die Seen nicht offiziell freigegeben: „Die Eisstärke kann stark variieren, daher ist jederzeit größte Vorsicht geboten.“

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Fällt 4000-Euro-Marke?
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
145.968 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
140.926 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
104.511 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Oberösterreich
AK kritisiert:
Massive Kürzungen bei Konto für die Weiterbildung
Vorsicht auf Seen
„Zumindest zehn Zentimeter soll das Eis dick sein“
Heute Gerichtsprozess
Brutale Attacke auf junge Nachtschwärmerinnen
Straßenmeister erklärt
„Bei zu viel Schnee auf einmal wird es schwierig“
Krone Plus Logo
Sieht so Fuchs aus?
Jäger tötet Hund – das sorgt für Diskussionen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf