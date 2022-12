Neue Wohnideen für beeinträchtigte Menschen

Bis 2025 werden in Oberösterreich weitere 400 Wohnplätze für beeinträchtigte Menschen geschaffen, auch danach sollen im Schnitt 100 pro Jahr dazukommen. Das sind die Zahlen - das andere sind die passenden Wohnformen und Ideen, um sowohl die Wohnwünsche Beeinträchtigter als auch das große Ziel ihrer Inklusion (also Einbindung in den Alltag der Gesellschaft) zu erfüllen.