Check auf Herz und Nieren: „Wie Pickerl beim Auto“

Sie beginnen gerade mit dem Joggen, steuern Ihren ersten Laufevent oder gar einen Bewerb beim Vienna City Marathon am 23. April 2023 an? Dann empfehlen Experten im Vorfeld eine sportmedizinische Untersuchung in professionellem Umfeld. Staffel-Starterin Nina ließ sich im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten auf Herz und Nieren durchchecken (oben im Video) - und erfuhr Nützliches über ihr Herz.