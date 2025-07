Österreich vs. England: Krankenpflege im Vergleich

Jetzt mache ich gerade den „Master in Advanced Critical Care Practitioner“ für meine Rolle als ACCP, die etwas anders ist. Ich arbeite als Teil des multidisziplinären Teams enger mit den Ärzten zusammen. Ich schaue mir den Status der Patienten an, inklusive Laborberichte, Röntgenaufnahme etc. und stelle anhand meiner Begutachtung einen Behandlungsplan auf, darf Medikamente verschreiben, Untersuchungen anordnen und Notfallmaßnahmen durchführen. Das gibt es in Österreich in dieser Form nicht, da ist alles in den Händen der Ärzte.