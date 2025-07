LIVE ab 20.45 Uhr: Red Bull Salzburg gegen Brann

Onisiwo sieht Salzburger besser als vergangene Saison

In Norwegen überzeugten die Salzburger vor allem in der zweiten Hälfte, als der Halbzeitrückstand gedreht wurde. „Daran müssen wir anknüpfen und schauen, dass wir mit vollem Fokus ins Spiel gehen“, sagte Karim Onisiwo, einer der vier Torschützen im Hinspiel. Bei so einer Ausgangslage herrsche immer die Gefahr, etwas lascher an die Sache heranzugehen, weiß der Routinier. „Ich hoffe, dass wir da gleich mal ein Rufzeichen für die Saison setzen können. Man hat gesehen, dass wir in einer guten Verfassung sind und es anders aussieht als letzte Saison, wir ein geschlossenes Team sind.“