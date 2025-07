Woran es sich beim Grazer Stadion noch spießt

Die Stadt Graz machte am Mittwoch offiziell, was „Krone“-Leser schon länger wissen: Rechtzeitig zum Start der neuen Saison ist die Kapazitätserweiterung der GAK-Fankurve abgeschlossen. 3400 Stehplätze gibt es nun dort (bei Sturm-Heimspielen bleibt der Familiensektor mit Sitzplätzen bestehen) – die Kapazität der Merkur Arena wird so bei Derbys auf bis zu 18.000 Zuschauer erhöht. Damit ist das insgesamt 2,5 Millionen Euro schwere Sicherheitspaket in Liebenau auch abgeschlossen.