Mega-Beben im Pazifik: Darum blieb Katastrophe aus

Die plötzliche Bewegung der Platten setzt das Wasser darüber in Bewegung, das dann als Tsunami in Richtung Küste wandern kann. In der Tiefsee können diese besonders langen Wellen mit über 800 km/h so schnell wie ein Passagierflugzeug werden. Sobald der Tsunami in Küstennähe auf flachere Gewässer trifft, verlangsamt er sich auf etwa 50 km/h. Die Distanz zwischen den Wellen wird kürzer, die einzelnen Wellen höher (siehe Grafik unten).