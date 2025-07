Wie Integra Menschen wieder in die Spur bringt

Sophia, Kilian, Nadja und Niklas – sie alle hatten es schon in jungen Jahren nicht leicht in ihrem Leben: Mobbing in der Schule, Einsamkeit, falsche Freunde. Sie berichteten von schweren Depressionen, Schulabbruch, Mut- und Perspektivlosigkeit. Heute stehen sie wieder mitten im Leben, holen ihre Abschlüsse nach, schmieden Pläne für die Zukunft. Doch es war ein harter Weg zurück in die Spur.