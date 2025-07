Mieter zahlen für Lift, können ihn nicht nutzen

Nach der Aufregung über einen Lift in einem Wiener Gemeindebau, der noch nicht gebaut wurde und trotzdem von den Mietern bezahlt werden muss, gibt es nun den nächsten Fall: Die Gemeindebauanlage an der Traviatagasse 12-16 in Wien-Liesing ist eigentlich ein Paradebeispiel für gelungenen sozialen Wohnbau – gepflegte, großzügige Grünflächen inklusive. Dennoch gehen hier die Wogen hoch. Denn von den 21 Stiegen in dieser Anlage, verfügt nur ein Haus – Stiege 12 – über einen Aufzug.