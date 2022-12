Engagierte Bürgerinnen auf dem „Abstellgleis“

1100 Unterschriften nicht ignorieren

In einem neuen Video machen die Bahnhofsfrauen daher erneut auf ihr Ansinnen aufmerksam: „Es kann doch nicht sein, dass eine der erfolgreichsten Bürgerinitiativen, die es in der Stadt jemals gegeben hat, einfach ignoriert wird“, so Schnee. Immerhin hätten 13 Prozent der Wahlberechtigten die Petition gegen den Abriss der historischen Station im Wienerwald unterschrieben.