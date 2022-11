Bahnstreik sorgt für Chaos im Frühverkehr

Vor allem in den Ballungsräumen der Landeshauptstädte und in Wien kommt es aktuell zu massiven Verzögerungen im Straßenverkehr. Bereits seit Mitternacht ist der Bahnverkehr in Österreich zum Erliegen kommen. Grund für die Arbeitsniederlegung sind die gescheiterte KV-Verhandlungen. Im Minutentakt twittert der ARBÖ über neue Staupunkte - besonders in Wien. „Bei Verzögerungen bewahren Sie Ruhe und nehmen auch auf andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht“, warnt der ARBÖ auf Social Media.