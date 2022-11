Chaos perfekt: Klebe-Aktionen in Linz, Graz, Tirol

Neben dem aktuellen Bahnstreik, der in ganz Österreich für massive Staus sorgt, haben Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ am Montagmorgen in Linz und Graz mal wieder Straßen blockiert, um sich für den Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter einzusetzen. Auf Twitter machten sie auf ihre Aktionen aufmerksam.