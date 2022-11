Klima-Aktivisten machen Grazer Chaos perfekt

Es war der „perfekte“ Zeitpunkt für eine solche Aktion: Ausgerechnet am Tag, an dem der Bahnstreik im ganzen Land ohnehin schon für massive Verzögerungen im Straßenverkehr sorgt, klebten sich Klima-Aktivisten vor der Grazer Oper auf die Straße. Das Verkehrschaos in der Landeshauptstadt war damit perfekt.