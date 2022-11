Bahn-Streik am Montag: Verhandlungen gescheitert

Sie bieten aber laut eigenen Angaben trotzdem das beste Angebot in der bisherigen Herbstlohnrunde. „Wir bieten im Durchschnitt 8 Prozent“, erläuterte Arbeitgeber-Chefverhandler Thomas Scheiber. „Jeder soll plus 7,5 Prozent oder aber zumindest 200 Euro bekommen. Das passt zum Signal der Gewerkschaft, wonach untere Gehaltsstufen eine stärkere Steigerung brauchen.“ Dazu seien die Unternehmen auch bereit, im Dezember 1000 Euro als Einmalzahlung an alle Mitarbeitenden als „Teuerungsbonus“ zu bezahlen. „Das würde im oberen Bereich keine volle Inflationsabgeltung ergeben, aber bei den unteren Gehaltsstufen ein Plus von bis zu 13 Prozent“, so Scheiber. „Keiner der bisher heuer abgeschlossenen Kollektivverträge kommt auch nur in die Nähe unseres Angebotes.“