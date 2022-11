Auch Klima-Kleber versuchten Pendler zu quälen

Hafenstraße blockiert

Mehr Auswirkungen als der Zugstreik hatte die Aktion von Klima-Klebern, die sich am Montag in drei Städten - Innsbruck, Graz und auch Linz - an den Asphalt pickten. In Linz in der Hafenstraße, wo die Autobahnauffahrt bei der Hafenstraße von Aktivisten, darunter ein 17-jähriges Mädchen, blockiert wurde. In einem Video sagt sie: „Es macht mich traurig, dass Menschen so aggressiv sind. In ein paar Jahrzehnten werden wir an Hunger, Krieg und Not leiden, hier in Österreich.“ Im Hintergrund hört man eine genervte Pendlerin rufen: „Is des jetzt eicha Ernst?“