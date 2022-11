Gasflaschen geborgen: Gebäude in Camp in Flammen

Einen äußerst gefährlichen Einsatz hatte die Stadtfeuerwehr Kitzbühel in der Nacht auf Sonntag zu erledigen! Auf einem Campingplatz brach Feuer aus. In unmittelbarer Nähe standen mehrere Gasflaschen, die in die Luft zu fliegen drohten. Personen kamen wohl keine zu Schaden.