Es wird ernst: Genau 100 Tage bis zur Landtagswahl

Konfrontation in der Koalition

Wie wird Landeshauptmann Peter Kaiser mit der SPÖ die nächsten 100 Tage anlegen? Beim Flughafen ist er in der Defensive, Kärnten als „kinderfreundlichste Region Europas“ ist ausgepresst. Kommt noch etwas? Die ÖVP mit Martin Gruber hat ebenfalls außer dem Flughafen kaum ein Thema am Spielfeld. Bisher jedenfalls. Gruber & Co. setzen allerdings auf Konfrontation.