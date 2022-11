So tritt Ford jetzt gegen den VW ID.Buzz an

Die Technik orientiert sich am Nutzfahrzeugmodell E-Transit Custom. Als Antrieb fungiert ein 160 kW/218 PS starker E-Motor an der Vorderachse, der von einer 74 kWh großen Batterie gespeist wird. Strom getankt wird entweder über den dreiphasigen 11-kW-Bordlader oder mit 125 kW am Schnelllader.