So hoch setzt Rimac den Tempo-Rekord für E-Autos

Rimac-Technik für Porsche und Ferrari

Sämtliche für dieses Jahr geplanten 150 Modelle des 2,15 Tonnen schweren PS-Monsters sind längst ausverkauft. Doch Rimac wird wohl nachlegen, zumal das Unternehmen mit Sitz in Sveta Nedelja bei Zagreb in Kroatien vor einem Jahr eine Partnerschaft mit Bugatti eingegangen ist. In den kommenden Jahren soll es zusammen mit Porsche an der elektrifizierten Zukunft von Bugatti arbeiten, aber auch für Porsche selbst sowie für Kunde Ferrari elektrisches Knowhow liefern.