Bugatti verlässt VW-Konzern: Rimac übernimmt

Das Joint Venture hebe das Elektroauto-Start-up auf ein völlig neues Niveau, erklärte Rimac. Für den Mehrheitsanteil von 55 Prozent habe er im Gegenzug Porsche 45 Prozent am Hypercar-Geschäft von Rimac gegeben. Bei dem Deal stünden Kostensenkungen durch Synergien nicht im Vordergrund. „Es geht um Unternehmertum - ich bin Unternehmer, ich will was für 100 Jahre bauen“, betonte der 33-Jährige, der einen Teil seiner Kindheit in Frankfurt am Main verbracht hatte. Porsche wird in dem Joint Venture die Rolle eines strategischen Gesellschafters einnehmen.