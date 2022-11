Fußgängerin (54) auf Schutzweg in Lienz angefahren

Eine Fußgängerin (54) ist am Mittwoch gegen 14.50 Uhr von einer Pkw-Fahrerin (51) in Lienz angefahren worden. Die Pkw-Lenkerin war entlang der Kärtner Straße in Richtung Süden unterwegs und wollte in den „Rechten Iselweg“ abbiegen. Im Zuge dessen erfasste sie eine Einheimische (54), die dort gerade über den Schutzweg ging. Die Fußgängerin wurde erheblich verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.