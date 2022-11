„Targaryen Blond“ ist im Winter 2022 voll angesagt

Das Fieber rund um „Game of Thrones“ schwappt jetzt auch auf die Haartrends der Saison über. Seit das Prequel „House of the Dragon“ über die Bildschirme flimmerte, bekommen viele von einer bestimmten Haarfarbe nicht genug. „Targaryen Blond“ ist auf der Liste der beliebtesten Haarfarben gerade ganz weit oben und gilt als einer der coolsten Trends für die Wintersaison.