Ohne „Franz“ geht im Linzer Hafen nichts

Spannweite: 100 Meter; Gewicht: 500 Tonnen; Fahrgeschwindigkeit: 150 Meter pro Minute - und das fast geräuschlos! Schon der Blick auf die Visitenkarte des zweiten Portalkrans, der seit Ende 2020 im Containerterminal des Linz-AG-Hafens in Betrieb ist, beeindruckt. Auf den Namen „Franz 2“ wurde er getauft, in Anlehnung an Franz Frisch, den früheren Terminalleiter, verrät dessen Nachfolger Enrico Tiringer.