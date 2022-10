Wasserstoffschiffe statt Öltankern auf den Meeren

Hamburgs Hafen will bis 2040 klimaneutral sein

Seit mehr als 800 Jahren schlägt das wirtschaftliche Herz der Hansestadt im Hafen. Die Zeit raste an dem einst hölzernen Alsteranleger jedoch nicht spurlos vorbei, wie beim Besuch einer Oberösterreich-Delegation, angeführt von der Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse OÖ, Stefanie Christina Huber, und Vorstandsdirektor Herbert Walzhofer, deutlich wird. Der Kompass zeigt in Richtung Klimaneutralität: Bis 2040 will die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHAL) ihr Ziel erreichen, bis 2030 sollen die CO2-Emissionen im Vergleich zu 2018 halbiert werden.