Die Pflege braucht fast 10.000 zusätzliche Kräfte!

Im aktuellen oberösterreichischen Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ steht „das Versprechen, dass in OÖ auch in Zukunft ein Altern in Würde gesichert sein muss“. Da muss das Land vor allem bei der Personalausstattung der Pflege noch einen ordentlichen Zahn zulegen, ergibt sich aus einem neuen Prüfbericht des OÖ Landesrechnungshofes. Denn bis 2030 - das ist in acht Jahren - werden alleine für die Altenpflege rund 5200 Personen zusätzlich gebraucht! In den Krankenanstalten wird man rund 4350 Einsteiger in einen Pflegeberuf brauchen. Macht in Summe einen Zusatzbedarf von fast 10.000 Personen!