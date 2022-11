Jahrelanges Warten auf Tempo 30 im Wohngebiet

„Ich will nicht warten, bis was passiert“, begründete Marlene Engel, warum sie sich an die „Tiroler Krone“ gewandt hat. Die Kirchbergerin sorgt sich um die Verkehrssicherheit in ihrer Wohnsiedlung, um die eine Zufahrtsstraße führt. „Da fahren einige um die Kurve und geben Gas“, kritisiert Frau Engel. Sie fordert schon lange eine 30er-Beschränkung für die Siedlung, in der viele Kinder unterwegs sind. Dazu hat sie vor drei Jahren eine Petition beim Bürgermeister und der Polizei eingereicht. Passiert sei seitdem nicht viel. Es gebe auch keine Bodenschwellen, Gehwege oder Zebrastreifen.