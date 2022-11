Crypto.com überwies 420 Mio. € auf falsches Konto

Crypto.com-Chef Kris Marszalek hatte am Sonntag via Twitter eingeräumt, dass sein Unternehmen das digitale Geld in Form von 320.000 Ethereum eigentlich an eines seiner „kalten“ Offline-Wallets senden wollte, stattdessen jedoch an eine „Whitelist“-Adresse geschickt hatte, die zu einem Unternehmenskonto bei der Krypto-Börse Gate.io gehört.