„Forspoken“: Entwickler zeigen magische Open World

In „Forspoken“ schlüpfen die Spieler in die Haut von Protagonistin Frey, die von der Schauspielerin Ella Balinska („3 Engel für Charlie“) verkörpert wird. Diese wird in eine magische Zwischenwelt gesaugt, in der eine mysteriöse Macht alles ins Verderben stürzt. Frey hat die Aufgabe, die Verderbnis aufzuhalten.