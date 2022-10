Kind tot an Ufer gefunden - Mutter gesteht Tat

Leiche mit Stichwunden gefunden

Vater und Onkel des Kindes fanden dessen Leiche mit Stichwunden am Samstag am Ufer der Huveaune im Osten Marseilles. Die Mutter befindet sich seit Samstagabend in Polizeigewahrsam. Am Montag soll sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.