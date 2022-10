Skifahrer am Hintertuxer Gletscher schwerverletzt

Am Sonntag, dem 30. Oktober um 11.40 Uhr fuhr ein Einheimischer (55) mit einem Skidoo der Hintertuxer Gletscherbahnen am Hintertuxer Glescher in Richtung Gletscherhütte. Plötzlich fuhr aus bisher unbekannten Gründen auf einer Seehöhe von 2900 Metern ein deutscher Skifahrer (50) seitlich auf den Skidoo, wodurch er darüber katapultiert wurde und schwer verletzt auf der Piste liegen blieb.