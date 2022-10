Innsbruck: Pkw-Lenker rastet aus und fährt Mann an

Ein bislang unbekannter Mann stand am Samstag gegen 21.15 Uhr mit seinem Sportwagen auf dem Gehsteig in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck. Dort machte er mit seinem Beifahrer Selfies und ließ zudem einige Male seinen Motor aufheulen. Das störte einen 29-jährigen Österreicher, der sich mit seiner Frau (28) in der Nähe befand. Er konfrontierte den Lenker.